الكاظمي: بعض الجماعات أرادت تكرار أخطاء الماضي

2020/10/03 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تاريخ العراق، وفيما أكد أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي.

وقال الكاظمي في مقابله بثتها قناة العراقية، إن "الحكومة الحالية أنتجها الواقع الاجتماعي وتشرين تمثل مرحلة مفصلية في تأريخ العراق وهي السبب الأساسي لوجود هذه الحكومة".



هذه الحكومة هي حكومة ارتداد اجتماعي، أنتجها الواقع الاجتماعي بإحساس شعبي عام، بأن العراق في خطر.



الحكومة الحالية هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، وهي خيمة لجميع العراقيين.

واضاف: الاتهامات وجهت الينا منذ اليوم الأول لتسلم مهامنا، وبعض الجماعات أرادت مني تكرار أخطاء الماضي، ولو كنت قبلت بهذا، لكانوا اليوم يدافعون عني.



موضحاً أن "الدستور العراقي ينص على أن تقوم الحكومة ببناء أفضل العلاقات مع الدول لخدمة الشعب العراقي والعلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح".

واوضح: العراق لا يُفلس، والبلد فيه خيرات وثروات، ولكن كان هناك سوء إدارة، ونمرّ اليوم بظروف اقتصادية صعبة، لكننا نعمل ليل نهار لكي نجنّب المواطن تبعات هذه الأزمة الاقتصادية.

وتابع: "لم نستلم أي تهديد من أمريكا بشأن غلق سفارتها في العراق ولن نقبل بأي تهديد من أي دولة كانت"، كاشفاً "وصلنا انزعاج أمريكي بشأن أمن بعثاتهم في العراق".

وبشأن الواقع الاقتصادي قال الكاظمي "الازمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تأريخ العراق سابقاً"، معتبراً أن "الفوضى التي مر بها العراق هي انعكاسات لسوء الإدارة في البلد".

وعن التظاهرات، أكد الكاظمي أن "هناك جماعات تستغل التظاهرات"، مشدداً "سوف نعلن نتائج التحقيقات بشأن جميع الشهداء الذين اغتالتهم جماعات الجريمة المنظمة".

وحول فايروس كورونا، قال الكاظمي إن "أعداد الإصابات بكورونا في العراق مقارنة مع دول العام معدل جيد ومقبول"، داعياً المواطنين إلى "الالتزام بالشروط الوقائية".

واضاف: علاقتي مع القوى السياسية كلها متوازنة، والاتهام بانحيازي للسيد مقتدى الصدر فيه ظلم، وأنا أقدّر مواقفه الوطنية، وأحميها وأدعمها، ولا أحد يزايد على مواقف السيد مقتدى الصدر الوطنية والتأريخية.

PUKmedia وكالات‌

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