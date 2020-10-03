آلاف الإسرائيليين يحتجون على نتنياهو رغم العزل العام بسبب كورونا

2020/10/03 | 23:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضباط شرطة في زي مدني يعتقلون متظاهرا في تل أبيب يوم السبت في ظل احتجاجات على تشريع يمنع الاسرائيليين من التظاهر على بعد أكثر من كيلومتر واحد من منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.تصوير: عمار عواد-رويترز.تل أبيب (رويترز) - نظم آلاف الإسرائيليين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم السبت في خرق لقانون جديد يهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للحكومة خلال فترة العزل العام بسبب فيروس كورونا.وواصلت الاحتجاجات الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب أسلوب معالجته أزمة فيروس كورونا ومزاعم الفساد التي ينفيها.وجاءت هذه الاحتجاجات بعد ثلاثة أيام فقط من موافقة البرلمان على قانون للحد من نطاق مثل هذه المظاهرات .ويحظر القانون الجديد على الإسرائيليين تنظيم مظاهرات على مسافة تزيد على كيلومتر واحد من منازلهم ويفرض تباعدا اجتماعيا أكثر صرامة في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف إلى الحد من إصابات كوفيد-19.ووصف منتقدون هذا القانون بأنه ضربة لحرية التعبير.وكانت معظم الاحتجاجات الليلة صغيرة ومتفرقة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من تجمع حشد ضم آلافا في تل أبيب.واشتبك عدد قليل من المتظاهرين مع الشرطة وحاولوا إغلاق شوارع المدينة.وقال متحدث باسم الشرطة إنها ألقت القبض على نحو 15 من المحتجين.وأغلقت إسرائيل معظم اقتصادها وأصدرت تعليمات للناس بعدم الابتعاد عن منازلهم أكثر من كيلومتر واحد كلما أمكن ذلك في محاولة لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية- تحرير محمد فرج

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