البيت الأبيض يعلن رأي الأطباء في حالة ترامب

2020/10/03 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب "يبلي بلاء حسنا" وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

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