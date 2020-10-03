الاعلام الرقمي: هاشتاك اليوم الوطني العراقي يتصدر تريند العراق

2020/10/03 | 23:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مركزالاعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، ان هاشتاك اليوم الوطني العراقي تصدر تريند العراق على منصة تويتر.

وقال المركز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “شخصيات سياسية وفنية ورياضية من دول مختلفة شاركت بتهنئة العراق بمناسبة الذكرى الـ88 لاستقلاله وانضمامه لعصبة الامم المتحدة”، مبينا ان “عدد التغريدات المتعلقة بالهاشتاك تجاوزت الـ13 الف تغريدة”.

واشار المركز، الى ان “الهاشتاك تم اعتماده من بعثات دبلوماسية في العراق كعيد وطني على الرغم من عدم اقراره في البرلمان العراقي”.

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