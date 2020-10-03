رسول يكشف عن معلومات (هامة) توصل إليها جهاز مكافحة الإرهاب (صور)

2020/10/03 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت، توصل جهاز مكافحة الإرهاب إلى معلومات "هامة" عن الشبكات "الإرهابية" التي تنشط داخل محافظة ديالى بعد جمع معلومات استمرت لأشهر.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (3 تشرين الأول 2020)، ان "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب ، يتمكنون من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى".

وأضاف بالقول: "وقد توصل جهاز مكافحة الإرهاب إلى معلومات هامة عن الشبكات الإرهابية التي تنشط داخل المحافظة بعد جمع معلومات استمرت لأشهر".

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