إليسا تتلقى سيلا من التعليقات بعد تغريدة عن الشعب العراقي

2020/10/03 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الفنانة اللبنانية، إليسا، الشعب العراقي بذكرى اليوم الوطني، السبت، عبر حسابها على تويتر، الأمر الذي أثار التفاعل من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

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