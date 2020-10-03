2020/10/03 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهد نوعي مدعوم من التحالف يسفر عن تدمير 20 وكراً لداعش دجلة يبتلع عائلة سامرائية وشابة تقتل والدتها بالناصرية بغداد – الزمان سامراء – محمد صادق السامرائي شكا مواطنون من كثرة حالات الغرق في نهر دجلة في سامراء وذلك نتيجة جهل الكثير السباحة.فقد ابتلعت مياه دجلة عائلة من ثلاثة افراد يوم الجمعة الماضية.وهم […]

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