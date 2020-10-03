2020/10/03 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : إنخفاض الحرارة والعظمى في بغداد 40 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد درجات الحرارة استقرارا في بغداد والمحافظات خلال الايام المقبلة ، حيث ستكون العظمى في العاصمة يوم غد الاثنين 40 مئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (درجات الحرارة تستمر […]

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