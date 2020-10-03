2020/10/03 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية لبومبيو : إتخذنا سلسلة إجراءات لوقف الإعتداءات بغداد – الزمان اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين لنظيره الامريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي، ان الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات امنية لوقف الاعتداءات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.وقالت الخارجية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين و بومبيو بحثا خلال اتصال العلاقات والروابط الثنائيّة بين […]

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