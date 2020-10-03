أعراس الثعالب – 8 – - ربيع نعيم مهدي

2020/10/03 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي للتذكير: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(59)مع حلول الساعة الأولى من يوم 9 شباط كثّف المهاجمون من تحركاتهم، وتمكنوا من السيطرة على الباب النظامي لوزارة الدفاع، مستفيدين الاستنزاف الذي انهك المدافعين بعد أن ضاقت عليهم حلقات الحصار.



18 ساعة مرت على بدأ الانقلاب، قد تبدو ساعات قليلة لكنها شكلت فصلَ خريفٍ بأكمله، سقط فيها الكثير من الورق الميت، بل..



حتى الا ......





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