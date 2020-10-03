2020/10/03 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي في بعض الفصول الشهيرة لرأس المال (وفي أماكن أخرى)، شرح ماركس كيف إن عمال المانيفكتورة يعانون من التقزم بسبب أداؤهم وظائف جزئية فقط ومن خلّفهم من العاملين في الصناعة واسعة النطاق كزوائد حية للماكنة.



في تلك الفصول قدم ماركس وصفًا حيًا للعديد من العيوب والآثار السلبية لتقسيم العمل والعمل الآلي في ظل الرأسمالية من منتصف القرن السادس عشر حتى عام 1867, اي السنة التي صدر فيها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقسيم العمل لدى ماركس 1 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقسيم العمل لدى ماركس 1 - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).