لماذا نتشاتم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ - محمد عبد المجيد

2020/10/03 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد إنها قضيةُ كل يوم، وكل ساعة، وكل دقيقة؛ خاصةً علىَ مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرتادها العالــِمُ والجاهلُ، المثقّفُ ونـِصْفُ الأمّي، الباحثُ والصايع، الأكاديمي والشوارعجي!تنفيسٌ عجيبٌ عما يعتلج بالنفس المريضة، وانتقامٌ فضائيٌ ممن يختلف معك لأنه لم يفهمك، وثوابٌ مضمونٌ كما يظن المتحدثون زوراً باسم السماءِ دفاعاً عن عقيدة، وذَبــْحٌ في الذهن تُعبّر عنه كلماتٌ دموية، ومصارعة على الهواء بين مجهول ......





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