هاشتاك يتصدر تريند العراق.. ودول مختلفة تعلق

2020/10/03 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، السبت، تصدر هاشتاك "اليوم الوطني العراقي" تريند العراق على منصة "تويتر"، رغم عدم اقراره في البرلمان.

وقال المركز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (3 تشرين الأول 2020)، ان "هاشتاك #اليوم_الوطني_العراقي تصدر تريند العراق على منصة تويتر"، مبينا ان "شخصيات سياسية وفنية ورياضية من دول مختلفة شاركت بتهنئة العراق بمناسبة الذكرى الـ88 لاستقلاله وانضمامه لعصبة الامم المتحدة".

وأوضح المركز، ان "عدد التغريدات المتعلقة بالهاشتاك تجاوزت الـ13 الف تغريدة"، مشيرا إلى ان "الهاشتاك تم اعتماده من بعثات دبلوماسية في العراق كعيد وطني على الرغم من عدم اقراره في البرلمان العراقي".

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