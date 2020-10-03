2020/10/04 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتخوض القوات الأرمينية والأذربيجانية أعنف المواجهات في عقود حول ناغورنو قره باغ، الإقليم ذي الغالبية الأرمنية، الذي أعلن انفصاله عن أذربيجان خلال تفكك الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أميركية تفضح مناورة إردوغان "الطائشة" في قره باغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أميركية تفضح مناورة إردوغان "الطائشة" في قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).