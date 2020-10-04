الكاظمي: مزايدات ضد القوات الامريكية من الذين استعانوا بواشنطن لإسقاط النظام السابق

2020/10/04 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن العراق في خطر بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها في الوقت الحاضر.وقال الكاظمي في حديث تلفزيوني لدكتور نبيل جاسم عرضته قناتا العراقية والشرقية نيوز إن الانتفاضة خرجت على المنظومة السياسية وليست على الحكومة, مضيفا أنه رفض طلب بعض القوى اعطاءها امتيازات سياسية […]

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