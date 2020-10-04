2020/10/04 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام ينقضي وآخر يأتي – مظفر عبد العال عام باكمله مر على انتفاضة الاول من تشرين الاول 2019 وما زال لهيبها مشتعلا والتي ستبقى تنير الطريق امام ابناء الشعب العراقي ليصنع غده المشرق في عراق حر موحد مستقل خال من الفساد والتبعية للاجنبي والسلاح المنفلت وانعدام الامن وضياع حقوق الشباب المطالبين بوطن .سلاح منفلت […]

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