2020/10/04 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء البشر قبل تصفيف الحجر – لويس إقليمس الدول تشكلها مجاميع البشر المتعلمون دروسًا وعبرًا ممّن خبروا هموم الحياة وحلاوتها وجادوا بالنفس والفلس والفكر والوقت من أجل تكوين نهضتها وتطويع حجرها لصالح تقدمها وازدهارها ورفاهة شعوبها.وهذا أمرٌ مفرغٌ منه في أبجديات السياسة والإدارة الحكيمة وصولاً لبناء المجتمعات وتعزيز قدرات الشعوب المتآلفة وهي تسابقُ الزمنَ […]

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