بشار رسن أفضل لاعب في مباراة فريقه بريسبوليس الايراني امام النصر السعودي

2020/10/04 | 00:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اختار الاتحاد الاسيوي اللاعب العراقي بشار رسن كأفضل لاعب في مباراة فريقه بريسبوليس الايراني امام فريق النصر السعودي التي انتهت بفوز بريسبوليس بركلات الترجيح 5-3 .

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