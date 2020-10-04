ايفرتون..حصان البريميرليغ الأسود

2020/10/04 | 00:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

يعيش نادي إيفرتون الإنجليزي أزهى فتراته هذا الموسم تحت القيادة الفنية لكارلو أنشيلوتي الذي قاده لتحقيق العلامة الكاملة بالبريميرليغ من أربع جولات.

واستطاع إيفرتون أن يفوز على توتنهام بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية ثم حقق الانتصار على ويست بروميتش بنتيجة 5-2 ثم كريستال بالاس بهدفين لهدف وأخيرًا اليوم فاز على برايتون بنتيجة 4-2.

وتصدر إيفرتون لقب البريميرليج حتى الآن برصيد 12 نقطة ويستحق لقب الحصان الأسود بالمسابقة فهل يستطيع تحقيق مفاجأة كبيرة ويتوج بلقب الدوري الذي دخل بقوة لتحقيقه ويستمر على تألقه للنهاية.

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