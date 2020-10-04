بريطانيا تسجل نحو 13 ألف إصابة بكورونا

2020/10/04 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا ، تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويعد الرقم المسجل في اليوم الأخير ضعف ما سجلته المملكة المتحدة الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19".

وأضاف: "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 أيلول وأول تشرين الاول، مما يزيد عدد الحالات المسجلة".

المصدر: RT

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