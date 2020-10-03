2020/10/04 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقرر العاهل الأردني في 27 سبتمبر الماضي حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل، مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).