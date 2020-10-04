عطل مفاجئ يوقف عمل تطبيق تيليغرام

2020/10/04 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

توقف موقع "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي عن العمل.

وأدى تعطل "تيليغرام" إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.

يذكر أن تطبيق "تلغرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسياvk.com، في عام 2013.

ويبلغ عدد مستخدمي "تلغرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

المصدر:RT

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