نقد الاركونية / الحلقة الخامسة - رواء محمود حسين

2020/10/04 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين الفصل الخامسمن أجل الخروج من نفق الإشكاليات الفلسفية عند محمد آركونالمبحث الأولالإجتهاد ومفهوم التجديدإن مفهوم التجديد عند اركون يستند إلى جمع الإختلافات والتناقضات والمبادئ المختلفة، وهو ما يختلف عن مفهوم التجديد في الإسلام الذي يستند إلى عدد من المبادئ الرئيسية في الدين، وخصوصاً مبدأ الإجتهاد ضمن حدود الدين ذاته.يُبين الشيخ الطاهر بن عاشور أن التجديد في ال ......





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