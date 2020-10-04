أعداءُ مصرَ الخبثاء - فاطمة ناعوت

2020/10/04 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت خبثاءُ ذوو دهاء يجيدون الاختلاقَ وتنميقَ الأكاذيب وتعمية العيون.



بذيئون ذوو ألسنٍ طولى كطول الكمد.



محترفون في المشي فوق الحبال، ولا يقعون.



فإن وقعوا شرَّ وقعة، وانكشفوا، قالوا أوقعتنا مصرُ وأبناؤها.



يطيرون من شجرة زقّوم، إلى أخرى، لا كما العصافير، فهم لا يحملون عذوبة العصفور ونقاوة قلبه وحبّه للحياة والشدو.



بل يتعلقون من أقدامهم في أغصان الشجر الشيطانيّ كما الخفافيش، وينتظرون.



وحين يبصرون طريدة تس ......





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