بعد هبوط حاد للريال.. مسؤول إيراني يتحدث عن

2020/10/04 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من هبوط حاد حققه الريال، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن الأنباء المرتبطة بخطة إدارة ترامب والتي تهدف إلى "عزل النظام المالي الإيراني" كان لها "أثر نفسي" على سوق الصرف الإيراني الأجنبي، وفقا لما نقل "راديو فردا".

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