بريطانيا تسجل 12872 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/10/04 | 02:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا مساء يوم السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويعد الرقم المسجل في اليوم الأخير ضعف ما سجلته المملكة المتحدة يوم الجمعة.

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