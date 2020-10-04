الاعلام الرقمي: هاشتاك (اليوم الوطني) يتصدر تريند العراق

2020/10/04 | 02:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، ان هاشتاك (اليوم الوطني العراقي) تصدر تريند العراق على منصة تويتر.

واضاف المركز في بيان ان "شخصيات سياسية وفنية ورياضية من دول مختلفة شاركت بتهنئة العراق بمناسبة الذكرى الـ88 لاستقلاله وانضمامه لعصبة الامم المتحدة، مبينا ان عدد التغريدات المتعلقة بالهاشتاك تجاوزت الـ13 الف تغريدة".

واشار المركز الى ان "الهاشتاك تم اعتماده من بعثات دبلوماسية في العراق كعيد وطني على الرغم من عدم اقراره في البرلمان العراقي".

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