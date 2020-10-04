اليوم الوطني العراقي.. يتصدر تريند العراق على منصة تويتر

2020/10/04 | 02:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد مركزالاعلام الرقمي DMC ان هاشتاك #اليوم الوطني العراقي تصدر تريند العراق على منصة تويتر.واضاف المركز ان : شخصيات سياسية وفنية ورياضية من دول مختلفة شاركت بتهنئة العراق بمناسبة الذكرى الـ88 لاستقلاله وانضمامه لعصبة الامم المتحدة، مبينا ان عدد التغريدات المتعلقة بالهاشتاك تجاوزت الـ13 الف تغريدة .واشار المركز الى ان الهاشتاك تم اعتماده من بعثات دبلوماسية في العراق كعيد وطني على الرغم من عدم اقراره في البرلمان العراقي./انتهى3

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