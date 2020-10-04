"معجزات تحدث لي".. ترامب يطلع الأميركيين على حالته الصحية في فيديو جديد

2020/10/04 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقديره للطاقم الطبي الذي يقدم له العلاج في مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ميريلاند.

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