هل إنفصلت “ديما بياعة” عن زوجها المغربى أحمد الحلو؟

2020/10/04 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ، أنباء تفيد بإنفصال الفنانة السورية “ديمة بياعة”، و زوجها رجل الأعمال المغربي “أحمد الحلو”، بعد 8 سنوات على زواجهما ، وما أكد الأمر تعليق مسئ من ديما لزوجها على صورة تجمعه بصديقة له.مما دفع أحمد الحلو ، لحذف الصورة على الفور ، مما جعل رواد […]

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