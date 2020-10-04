ترامب بعد اصابته بكورونا: اشعر بالتحسن والايام المقبلة اختبار حقيقي

2020/10/04 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه توجه إلى مستشفى "والتر ريد" وهو يشعر بتعب إثر إصابته بفيروس كورونا، لكنه بات يشعر بتحسن حاليا.

واعتبر الرئيس الأميركي في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وظهر ترامب مرتديا حلة من دون ربطة عنق، في المقطع الذي استغرق نحو 4 دقائق، وأضاف "سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وفي وقت سابق، السبت، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب يبلي بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.



التقيت به مرات عدة اليوم (لمناقشة) أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأميركي بشأن حالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى المستشفى.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر الآن أنني بحالة جيدة".

من جهة أخرى أفاد طبيب البيت الأبيضأن ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأكسجين داخل المستشفى.

وقال شون كونلي "حاليا، أنا والفريق (الطبي) مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

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