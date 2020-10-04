احتجاجات في إسرائيل على قانون يقيد التظاهر

2020/10/04 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج الآلاف في كافة المدن الإسرائيلية، السبت، مستهزئين بقانون جديد يهدف إلى كبح المظاهرات المناهضة للحكومة خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت رويترز.

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