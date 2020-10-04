قانون {مجلس الإعمار} ينتظر تصويت البرلمان

2020/10/04 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

مر عام كامل على مصادقة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، على مشروع قانون "مجلس الإعمار" الذي جرى تقديمه إلى مجلس النواب وتمت قراءته لمرتين، ويهدف المجلس الذي يرتقب تأسيسه وفقا للقانون إلى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة.

القانون يعد من أهم القوانين التي ترسم سياسة البلد الاقتصادية والتي يمكن أن تحقق البنية الاقتصادية من خلال تنظيم عمل الإعمار والخدمات، وقد جرى العمل بمجلس الإعمار في العهد الملكي ابان وزارة نوري السعيد عام 1950، ففي تلك الفترة بدأ تخصيص وإدارة الموارد المالية النفطية في العراق عبر إنشاء مجلس الإعمار العراقي، وتأسس على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: تركيز أعمال التنمية الاقتصادية في هيئة واحدة بدلا من تشتيتها بين الوزارات، التأكيد على المشاريع العامة مثل الري والبزل والمواصلات، وتخصيص جزء من عائدات النفط لتغطية كلف المشاريع أو تسديد القروض في حال الاقتراض الخارجي.

ويوضح رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الدكتور وليد السهلاني، في حديث لـ"الصباح"، أنه بحسب القانون الجديد، يكون رئيس الوزراء رئيساً للمجلس، ويضم في عضويته وزيري النفط والمالية، وهناك من 4 الى 5 أعضاء من القطاع الخاص، ويكون نائب رئيس الوزراء مديراً تنفيذياً للمجلس، وهي فقرة يقول السهلاني: ان لدى اللجنة عدة ملاحظات بشأنها.

ويحدد هذا القانون حال إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب أمراً مهماً بشأن منح صلاحيات مطلقة لمجلس الاعمار لتذليل جميع العقبات والروتين التي تواجه تنفيذ المشاريع، بمعنى أن تصويت المجلس على أي مشروع بمثابة "فيتو" ويعد نافذاً وساريا على جميع مؤسسات الدولة، وبالتالي سيمنح المجلس الفرص الاستثمارية من دون المرور بالعقبات التي كانت سبباً في عزوف الكثير من المستثمرين.

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