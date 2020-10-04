الرافدين:3000 متلكئ لم يسددوا أقساط {بسماية}

2020/10/04 | 04:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

لوّح مصرف الرافدين باللجوء إلى الاجراءات القانونية بحق نحو (3000) شخص متلكئ عن تسديد ما بذمته من الاقساط الشهرية لقروض مشروع بسماية السكني. وقال مدير اعلام مصرف الرافدين وسام محمد، لـ"الصباح": ان المصرف شرع باسترداد تلك الاموال فضلا عن مخاطبة هيئة الاستثمار الوطنية لاتخاذ الاجراءات القانونية وتبليغ مركز شرطة بسماية لسحب الشقق من المتلكئين في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة عليهم.

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