السيد السيستاني يعزي بوفاة أمير الكويت

2020/10/04 | 04:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، تعازيه الى أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بوفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وذكر المرجع الديني الاعلى، في برقية التعزية، "تلقينا بالأسى والأسف نبأ وفاة الامير الصباح، بعد عمر حافل بالمواقف الحكيمة والمميزة في خدمة قضايا شعبه وامنه".

واضاف السيد السيستاني، "واذ نعزيكم والشعب الكويتي الكريم في هذا المصاب الفادح، نسأل الله العلي القدير للفقيد الكبير الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان ولدولة الكويت العزيزة مزيد التقدم والازدهار".

وكان الديوان الأميري في دولة الكويت، أعلن يوم 29 من الشهر الماضي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، وعقب إعلان وفاة الشيخ صباح، نعت الرئاسات الثلاث وقادة العراق الأمير الراحل.

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