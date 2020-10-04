أول فيديو لترامب: شعرت بالتعب.. والأيام المقبلة اختبار حقيقي

2020/10/04 | 04:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه توجه إلى مستشفى “والتر ريد” وهو يشعر بتعب إثر إصابته بفيروس كورونا، لكنه بات يشعر بتحسن حاليا.واعتبر الرئيس الأميركي في مقطع فيديو نشره على “تويتر”، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون “الاختبار الحقيقي”، بحسب ما نقلت “رويترز”.وظهر ترامب مرتديا حلة من […]

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