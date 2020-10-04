الكاظمي غلق الولايات المتحدة ودول أخرى لسفارتهم سوف يسبب بانهيار الاقتصاد

2020/10/04 | 04:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن غلق الولايات المتحدة ودول أخرى لسفارات بلادهم في العراق سيعزل العراق دولياً ويتسبب بانهيار اقتصاد البلاد، مشددا على أن العلاقات مع واشنطن مبنية على “المصالح”.وقال الكاظمي في أول مقابلة تلفزيونية له منذ تسلمه المنصب، بثت على فضائية “العراقية” الحكومية، إن “العراق لن يتحمل العزلة الدولية وسينهار […]

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