2020/10/04 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت ايران عن الغاء جميع الرحلات الجوية مع العراق “لأمد غير معلوم”.وقال رئيس منظمة الطيران الإيراني تورج دهقان، حسب وكالة مهر الايرانية، إن “الرحلات الجوية بين ايران والعراق تم الغاؤها الى وقت غير معلوم”، عازيا سبب اتخاذ هذا القرار الى “انتشار الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد والتزاماً بالتعليمات الصحية”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تلغي الرحلات الجوية مع العراق حتى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تلغي الرحلات الجوية مع العراق حتى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).