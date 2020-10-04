برشلونة يعرض ديمبلي للبيع بمبلغ مغر

2020/10/04 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الميرور البريطانية بأن فريق برشلونة على استعداد لبيع مهاجمة الفرنسي عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني فقط (77 مليون دولار).

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