حادث مأساوي.. وصلت الشرطة لتجد الأم والابنة جثتين بالمنزل

2020/10/04 | 04:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في حادث مأساوي لا تزال ملابساته غامضة أعلنت الشرطة البريطانية العثور على جثتي أم وابنتها داخل منزلهما الواقع في لانكشاير، بشمال غرب إنجلترا.واستدعيت الشرطة إلى منزل في منطقة ريدلي، في الساعة 8:45 من صباح يوم الأول من أكتوبر، حيث تم العثور على الجثتين، وفق ما ذكرت شرطة لانكشاير.وعند الوصول إلى المنزل كانت […]

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