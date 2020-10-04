الكاظمي : التحقيق بمقتل الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة

2020/10/04 | 05:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن التحقيق في قضية مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة، فيما اشار الى أن اعلان النتائج سيكون في الوقت المناسب.وقال الكاظمي في لقاء مع فضائية العراقية، إن “قتلة الشهيد هشام الهاشمي سوف نلاحقهم ولم نزل في التحقيقات ووصلنا الى خيوط وبانتطار الوقت المناسب للاعلان”، […]

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