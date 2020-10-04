بالفيديو.. مناصرون لترامب يرددون آيات قرآنية عند مركز والتر ريد الطبي

2020/10/04 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مناصرون للرئيس ترامب، من المسلمين، عن تمنياتهم للرئيس الأميركي والسيدة ميلانيا بالشفاء العاجل، إثر تأكيد اصابتهما بوباء كوفيد-19.

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