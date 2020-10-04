القبض على افراد عصابة للسطو سرقت 3 مليارات في محافظات الفرات الاوسط

2020/10/04 | 05:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفادت مكافحة اجرام بابل بالقاء القبض على افراد عصابة للسطو المسلح سرقت 3 مليارات من شركات صيرفة في محافظات الفرات الاوسط.وقال مدير قسم مكافحة إجرام بابل العميد محمد حسين جايع في بيان له وتلقته (المستقلة) إن “مفارز قسم مكافحة إجرام قيادة شرطة بابل نجحت في القبض على متهمين إثنين ضمن تشكيل عصابي مكون […]

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