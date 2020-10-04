14 ألف سبيكة وألف صندوق ذهب “تغزو” شوارع أمستردام

2020/10/04 | 05:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في عملية دقيقة وحساسة تمت تحت حراسة مشددة، السبت، نقل البنك المركزي الهولندي مخزونه المحلي من الذهب، وهو 14 ألف سبيكة وزهاء ألف صندوق من العملات الذهبية، من مقره في أمستردام، إلى خزينة ضخمة بمدينة هارلم القريبة.وإلى جانب السبائك التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار)، نقل البنك سندات بقيمة 4.5 […]

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