اعتراف بريطاني: “مشكلة فنية” ضاعفت أرقام كورونا في يوم

2020/10/04 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – سجلت بريطانيا 12872 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة يومية قياسية بلغت ضعف إجمالي اليوم السابق، في وقت أنحت الحكومة باللوم في هذه القفزة على التأخير في الإبلاغ عن الحالات، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الأرقام ستتضمن حالات إضافية خلال الأيام المقبلة.واعتبر الموقع الإلكتروني للحكومة أن “مشكلة فنية” وراء التأخير في […]

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