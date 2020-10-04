"تفاؤل حذر".. البيت الأبيض يؤكد استمرار تحسن الوضع الصحي لترامب

2020/10/04 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر البيت الأبيض، مساء السبت، بيانا أكد فيه أن "الرئيس ترامب لا يزال يبلي حسنا، وحقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه".

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