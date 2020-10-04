2020/10/04 | 06:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، بعدم العودة مجددا إلى الحرب أو الحياد أبدا عن طريق السلام.وذلك على هامش توقيع اتفاقية جوبا للسلام.ووقعت الحكومة السودانية، وعدد من الحركات المسلحة اتفاق سلام تاريخيا يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب قتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص.ووقع الاتفاق باسم الخرطوم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووقع أيضا ممثل عن الجبهة الثورية السودانية وآخرون من المجموعات المكونة للائتلاف.وتتكون الاتفاقية من 8 بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع البدو الرحل والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش السوداني ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.لكن لم ينخرط في مفاوضات السلام فصيلان رئيسيان هما جيش تحرير السودان الذي يقاتل في دارفور، والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقاء السودان يوقعون «اتفاق سلام».. والبرهان: لا عودة للحرب) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقاء السودان يوقعون «اتفاق سلام».. والبرهان: لا عودة للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).