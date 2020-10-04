محافظ بغداد يشارك كبار السن احتفاليتهم في يومهم العالمي

2020/10/04 | 06:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيشارك محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا، أمس السبت، كبار السن احتفاليتهم في يومهم العالمي.جاء ذلك خلال زيارته الى دار العطاء للمسنين-صليخ، مؤكدا في كلمة له «على دور محافظة بغداد في ايواء المستفيدات والمستفيدين من كبار السن وتقديم افضل الخدمات لهم والرعاية الصحية اللازمة».واشار المحافظ الى ان «هذه الاحتفالية جاءت مختلفة عن الاعوام السابقة بسبب ما يمر به البلد من ظروف استثنائية في مواجهة جائحة (كورونا)»، مستذكرا في الوقت ذاته» مدير دار الرشاد الراحل السيد جاسم الغراوي الذي استشهد اثناء تقديمه الواجب لرعاية المسنين متاثرا بمضاعفات اصابته ب(كورونا)».كما ثمن العطا، «دور موظفي دائرة الاحتياجات الخاصة ومديري الدور والجهات الساندة من المتبرعين ومنظمات مجتمع المدني والحرص على النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمسنين والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وبقية الشرائح».

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