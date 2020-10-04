الكشف عن إمكانات هاتف OnePlus 8T الخارقة قبل إطلاقه – فيديو

2020/10/04 | 07:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف فيديو جديد عن الإمكانات الفائقة التى سيتميز بها هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس الصينية، المقرر أن تطلقه الشركة رسميا يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تنافس هواتف OnePlus 8 الذى أطلقتها الشركة مؤخرا والتى تعد من أفضل هواتف الأندرويد لهذا العام.وحسب موقع Tech Radar فإن هاتف OnePlus 8T سيحتوى على 4 […]

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