بعد إغلاق دام 7 أشهر بسبب كورونا.. أول أفواج المعتمرين تصل مكة

2020/10/04 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت أول دفعة من المعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية إلى مكة، حيث كان باستقبالهم فريق من وزارة الحج والعمرة والجهات الصحية والأمنية.

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